Главы МИД Польши и России обсудили в Хельсинки международную повестку и обломки Ту-154М

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Главы МИД Польши и России Яцек Чапутович и Сергей Лавров на встрече в Хельсинки обсудили вопрос об обломках разбившегося под Смоленском президентского самолета Ту-154М и международную повестку. Об этом информировал МИД Польши по итогам состоявшейся в пятницу на полях сессии Комитета министров Совета Европы встречи Чапутовича и Лаврова.

Темами переговоров стали: "возвращение обломков Ту-154, международная ситуация, в том числе ситуация на Украине, председательство Польши в Совбезе ООН", сообщило польское внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Тема обломков

В распространенном позднее сообщении МИД указывается, что передача Польше обломков самолета "является ключевым элементом польского расследования". "Нет логического объяснения тому, почему обломки польского самолета, такого важного для поляков символа, должны оставаться в России, - приводит МИД слова Чапутовича. - Нужно как можно быстрее найти формулу, которая ответит ожиданиям польской стороны и выполнит обещания, данные российскими властями".

"Министры сошлись во мнении, что для завершения польского и российского расследования важно обеспечить равный доступ для обеих сторон к обломкам. Министр Лавров в этом контексте заверил о готовности сотрудничать в рамках международной правовой помощи", - подчеркивается в заявлении польского МИД.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Варшаве до завершения следствия.

Памятники

Как информировало польское внешнеполитическое ведомство, министры обсудили ряд аспектов двусторонней политики, "включая историческую политику, трансграничное сотрудничество и вопросы дипломатической собственности". "Министр Лавров также затронул тему памяти и памятников советским воинам, участвовавшим во Второй мировой войне, расположенным на территории Польши", - указал МИД Польши.

"В этом контексте глава польской дипломатии заверил, что Польша уважает двустороннее соглашение между Польшей и Российской Федерацией, и что польское государство чрезвычайно внимательно заботится о сотнях захоронений советских солдат и жертв войны", - подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем власти Польши с 2017 года начали массовый снос памятников Красной армии, утверждая, что российско-польские соглашения в мемориальной области касаются только кладбищ и воинских захоронений. Согласно принятой в стране в последнее время трактовке, Красная армия принесла Польше не освобождение от фашизма, а новую оккупацию, поэтому памятники в честь погибших на территории страны красноармейцев следует устранить. За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.

Международная повестка

Затронули министры и тему ситуации на Украине. "Министр Чапутович подчеркнул необходимость полной реализации минских соглашений и важность территориальной целостности Украины, о чем уже неоднократно заявляло международное сообщество", - указано в сообщении польского ведомства.

Глава МИД Польши также повторил приглашение на имя России для участия в рабочих группах Варшавского процесса (запущенный в феврале в польской столице новый механизм, направленный на широкое и детальное обсуждение наиболее острых проблем, существующих на Ближнем Востоке, а также поиск путей их решения - прим. ТАСС) и представил программу председательства Польши в Совете Безопасности ООН в августе этого года.

"Главу российской дипломатии особенно заинтересовал вопрос празднования 70-летия Женевской конвенции. Он также поделился мнением о необходимости поднимать вопрос преследования религиозных меньшинств и содействия свободе вероисповедания на международных форумах", - информировал МИД Польши.

Активизация диалога

Главы МИД Польши и России не проводили переговоры с 2014 года.

Как сообщает польское внешнеполитическое ведомство, в ходе встречи в Хельсинки министры "выразили убеждение, что возвращение к более регулярному формату встреч и улучшение коммуникации на рабочих уровнях будет способствовать более эффективному диалогу и решению проблем".

"Уже на следующей неделе после двухлетнего перерыва пройдут политические консультации на уровне директоров [департаментов] двух министерств иностранных дел", - информировал МИД Польши.