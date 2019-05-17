Партия "Самопомощь" отказалась от участия в новой коалиции в Раде

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Парламентская фракция партии "Самопомощь" в Верховной раде не будет участвовать в формировании новой парламентской коалиции. Об этом в пятницу заявила журналистам вице-спикер Рады, член партии "Самопомощь" Оксана Сыроед.

"Мы заявили о своем отношении к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали, а наоборот, показали во многом свою несостоятельность. Поэтому "Самопомощь" не видит возможности вступать с ними в коалицию", - сказала она. По мнению Сыроед, решение фракции "Народный фронт" выйти из большинства является "скрытой попыткой остаться во власти".

В составе фракции "Самопомощь" 25 депутатов.

Ранее в пятницу спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил о распаде коалиции в связи с выходом из ее состава фракции "Народный фронт". Теперь, по его словам, запущен механизм формирования нового большинства, на что отведено 30 дней.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", Радикальной партии и "Батькивщины". Первоначально в составе коалиции было 302 депутата. Позже "Самопомощь", Радикальная партия и "Батькивщина" заявили о выходе из коалиции.