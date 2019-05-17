Японская партия принесла извинения послу России за депутата, говорившего о захвате Курил

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Руководство японской оппозиционной партии "Исин-но кай", бывший член которой ранее призвал обсудить целесообразность военного захвата южной части Курил, посетило российское посольство в Токио и принесло личные извинения послу РФ в Японии Михаилу Галузину. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в российском дипломатическом представительстве.

Отмечается, что в делегацию "Исин-но кай", в частности, вошли генеральный секретарь партии Нобуюки Баба и сопредседатель партии Тараносукэ Катаяма, которые "извинились за недавнее возмутительное заявление Ходаки Маруямы по поводу южных Курил". Посол РФ подчеркнул, что российская сторона считает подобные высказывания неприемлемыми и что извинения были приняты к сведению. "Исходим из того, что российско-японские отношения поступательно развиваются благодаря диалогу лидеров наших стран и в соответствии с волей двух народов. Считаем, что действия, подобные высказываниям упомянутого персонажа, не смогут повернуть развитие наших связей вспять", - также заявил Михаил Галузин.

По данным японского общественного телевидения NHK, руководство "Исин-но кай" сожалеет о высказываниях своего бывшего члена Ходаки Маруямы и надеется, что извинения будут переданы в Москву. "Высказывания господина Маруямы никак не отражают образ мысли нашей партии и отношение к России. Мы надеемся, что эта наша позиция будет передана Москве", - рассказал Баба японским журналистам по итогам общения с российским послом.

Ранее в пятницу шесть оппозиционных партий Японии приняли решение коллективно вынести на рассмотрение нижней палаты парламента заявление о необходимости добровольной отставки депутата Ходака Маруямы, который ранее призвал обсудить целесообразность военного захвата южной части Курил. В число оппозиционной группировки вошли и партия "Исин-но кай", членом которой ранее был депутат Маруяма. Однако 14 мая он был исключен из нее за свою выходку.

Неуместные высказывания

В минувшие выходные депутат Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. На обратном пути за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Глава группы от лица всех присутствовавших ответил, что не хотел бы использовать в данном случае слово "война".

Однако депутат не останавливался и продолжил заводить разговор о том, что острова можно силой отвоевать у России, хотя глава делегации на все реплики такого рода отвечал, что "война не нужна". Во время разговора, как сообщается, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он уже извинился за свои слова и сам подал прошение об исключении из партии. Правительство Японии также осудило поведение Маруямы. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, в частности, заявил, что подобные высказывания вызывают сожаление, а проблему принадлежности южной части Курил, по его словам, можно решать только дипломатическим путем.

Заявление депутата намерено осудить также законодательное собрание самой северной японской префектуры Хоккайдо, к которой непосредственно примыкают Курильские острова.

Москва и Токио много десятилетий продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого стали разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.