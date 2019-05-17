Бойко уверен, что роспуск Верховной рады с уровнем доверия населения в 4% неизбежен

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Верховная рада, которой доверяет всего 4% граждан Украины, будет неизбежно распущена. Такое мнение высказал в пятницу лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
"Единственная цель заявления "Народного фронта" о выходе из коалиции - избежать роспуска парламента. Но уже давно есть решение суда об отсутствии коалиции. 30 дней прошло, и новая коалиция не была сформирована. Парламент, которому доверяют лишь 4% граждан, должен быть распущен как можно скорее", - цитирует его пресс-служба партии.
Бойко выразил надежду, что указ избранного президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады появится в ближайшее время после инаугурации. "Потому что каждый день работы этого парламента отбрасывает страну назад. И большинство граждан поддерживают роспуск Верховной рады", - добавил он. Бойко также убежден, что "в отставку должна уйти вся нынешняя власть, которая на президентских выборах получила политическую пощечину от украинцев".
Спикер Рады Андрей Парубий 17 мая сообщил о распаде коалиции в связи с выходом из ее состава фракции "Народный фронт". Теперь, по его словам, запущен механизм формирования нового большинства, на что отведено 30 дней.
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О том, что Зеленский после инаугурации намерен инициировать роспуск Рады заявил его советник Дмитрий Разумков. Он, в частности отметил, что "для этого есть ряд предпосылок, в том числе отсутствие коалиции в парламенте". При этом Разумков напомнил о запросах и судебных исках, в которых Парубия просили показать поименный список депутатов, входящих в коалицию. "Но этого так и не было сделано", - напомнил советник Зеленского.
Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Радикальной партии" и "Батькивщины". Первоначально в составе коалиции было 302 депутата. Позже "Самопомощь", "Радикальная партия" и "Батькивщина" заявили о выходе из ее состава. Очередные выборы в парламент Украины назначены на конец октября.