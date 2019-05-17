Бойко уверен, что роспуск Верховной рады с уровнем доверия населения в 4% неизбежен

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Верховная рада, которой доверяет всего 4% граждан Украины, будет неизбежно распущена. Такое мнение высказал в пятницу лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Единственная цель заявления "Народного фронта" о выходе из коалиции - избежать роспуска парламента. Но уже давно есть решение суда об отсутствии коалиции. 30 дней прошло, и новая коалиция не была сформирована. Парламент, которому доверяют лишь 4% граждан, должен быть распущен как можно скорее", - цитирует его пресс-служба партии.

Бойко выразил надежду, что указ избранного президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады появится в ближайшее время после инаугурации. "Потому что каждый день работы этого парламента отбрасывает страну назад. И большинство граждан поддерживают роспуск Верховной рады", - добавил он. Бойко также убежден, что "в отставку должна уйти вся нынешняя власть, которая на президентских выборах получила политическую пощечину от украинцев".

Спикер Рады Андрей Парубий 17 мая сообщил о распаде коалиции в связи с выходом из ее состава фракции "Народный фронт". Теперь, по его словам, запущен механизм формирования нового большинства, на что отведено 30 дней.