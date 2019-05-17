Пасечник заявил о желании почти всех граждан ЛНР получить российский паспорт

"Существуют определенные квоты на получение российских паспортов - 500 паспортов в день, но практическим все граждане республики желают быть гражданами РФ", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, о желании жителей ЛНР получить российский паспорт говорит хотя бы тот факт, что до конца июня расписана очередь на получение паспортов республики, без которых нельзя обратиться за получением российского паспорта.

Как уточнил в свою очередь вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, речь идет о технической квоте. Иммиграционная служба не может выдавать более 500 паспортов в день, пояснил он.