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Пасечник заявил о желании почти всех граждан ЛНР получить российский паспорт

Он также добавил, что до конца июня расписана очередь на получение и паспортов республики, без которых нельзя получить российское гражданство

МОСКВА. 17 мая. /ТАСС. Практически все граждане Луганской народной республики (ЛНР) хотят получить российский паспорт, заявил глава республики Леонид Пасечник.

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"Существуют определенные квоты на получение российских паспортов - 500 паспортов в день, но практическим все граждане республики желают быть гражданами РФ", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, о желании жителей ЛНР получить российский паспорт говорит хотя бы тот факт, что до конца июня расписана очередь на получение паспортов республики, без которых нельзя обратиться за получением российского паспорта.

Как уточнил в свою очередь вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, речь идет о технической квоте. Иммиграционная служба не может выдавать более 500 паспортов в день, пояснил он.

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