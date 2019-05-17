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Трамп назвал слежку ФБР за его предвыборным штабом госизменой

Президент США подчеркнул, что за госизмену полагаются длительные тюремные сроки

ТАСС, 17 мая. Президент США Дональд Трамп считает государственной изменой слежку агентов ФБР в 2016 году за сотрудниками его предвыборного штаба. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"За моей президентской кампанией велась слежка. Ничего подобного никогда не происходило в американской политике, - отметил Трамп. - За госизмену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена".

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что ФБР в 2016 году направляло в Лондон агента под прикрытием на встречу с бывшим советником предвыборного штаба Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о предполагаемых связях с Россией. Речь шла о женщине, представившейся как Азра Турк и выдававшей себя за научного сотрудника.

Позднее сам Пападопулос назвал правдой изложенные в статье сведения, однако выразил уверенность в том, что женщина на самом деле была сотрудницей ЦРУ, а не ФБР, а также сотрудничала с турецкой разведкой.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников правоохранительных органов в том, что те вели слежку за предвыборным штабом республиканца, и призывали изучить обстоятельства начала расследования Мюллера.

Теги
СШАТрамп, ДональдМюллер, Роберт
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