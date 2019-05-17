Трамп назвал слежку ФБР за его предвыборным штабом госизменой

ТАСС, 17 мая. Президент США Дональд Трамп считает государственной изменой слежку агентов ФБР в 2016 году за сотрудниками его предвыборного штаба. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"За моей президентской кампанией велась слежка. Ничего подобного никогда не происходило в американской политике, - отметил Трамп. - За госизмену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена".

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что ФБР в 2016 году направляло в Лондон агента под прикрытием на встречу с бывшим советником предвыборного штаба Трампа Джорджем Пападопулосом, чтобы узнать о предполагаемых связях с Россией. Речь шла о женщине, представившейся как Азра Турк и выдававшей себя за научного сотрудника.

Позднее сам Пападопулос назвал правдой изложенные в статье сведения, однако выразил уверенность в том, что женщина на самом деле была сотрудницей ЦРУ, а не ФБР, а также сотрудничала с турецкой разведкой.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников правоохранительных органов в том, что те вели слежку за предвыборным штабом республиканца, и призывали изучить обстоятельства начала расследования Мюллера.