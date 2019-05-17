Лавров на встрече с польским коллегой в Хельсинки поднял тему памятников Красной армии

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече в Хельсинки с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем поднял тему отношения в республике к памятникам Красной армии. Об этом сообщил МИД Польши по итогам состоявшейся в пятницу на полях сессии Комитета министров Совета Европы встречи Чапутовича и Лаврова.

Как информировало польское ведомство, министры обсудили ряд аспектов двусторонней политики, "включая историческую политику, трансграничное сотрудничество и вопросы дипломатической собственности". "Министр Лавров также затронул тему памяти и памятников советским воинам, участвовавшим во Второй мировой войне, расположенным на территории Польши", - указал МИД Польши.

"В этом контексте глава польской дипломатии заверил, что Польша уважает двустороннее соглашение между Польшей и Российской Федерацией, и что польское государство чрезвычайно внимательно заботится о сотнях захоронений советских солдат и жертв войны", - подчеркивается в сообщении.

Главы МИД Польши и России не проводили переговоры с 2014 года.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Роль главного консультирующего органа, мнением которого могут руководствоваться власти на местах, в законе отведена Институту национальной памяти. Его эксперты считают, что к пропагандирующим коммунизм относятся около 230 памятников Красной армии в стране. Более половины из них уже снесены.

Власти Польши утверждают, что российско-польские соглашения в мемориальной области касаются только кладбищ и воинских захоронений, гарантируя, что установленные в таких местах мемориалы демонтироваться не будут. Памятники, находящиеся вне кладбищ, руководство страны называет символическими, напоминающими о коммунистическом периоде в истории республики. Согласно принятой в стране в последнее время трактовке, Красная армия принесла Польше не освобождение от фашизма, а новую оккупацию, поэтому памятники в честь погибших на территории страны красноармейцев следует устранить. За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.