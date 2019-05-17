Reuters: ФБР расследует коррупционную схему в Бразилии с участием крупных компаний

ТАСС, 17 мая. Федеральное бюро расследований (ФБР) США начало расследование в отношении крупных европейских и американских компаний по подозрению в участии в коррупционной схеме в Бразилии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, бразильские следователи подозревают компании в том, что в течение последних 20 лет они осуществляли незаконные платежи чиновникам правительства, чтобы гарантировать себе контракты по государственным программам здравоохранения. Отмечается, что в схеме могли быть замешаны до 20 компаний. Самыми крупными из них являются Johnson & Johnson, Siemens, General Electric и Philips.

По версии следствия, компании также завышали цены на медицинское оборудование, в частности на аппараты для магнитно-резонансной томографии и оборудование для протезирования. Теперь им могут грозить большие штрафы и другие меры, указывает Reuters.

Федеральный прокурор Бразилии Мариса Феррари подтвердила агентству, что в расследовании участвуют представители Министерства юстиции и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. "Мы постоянно обмениваемся информацией с ФБР по этому делу. Они запросили документы, и мы их направили. Они оказывают содействие нашему расследованию в ответ", - также отметила Феррари.

В ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам отказались комментировать ситуацию. В Philips и Johnson & Johnson подтвердили факт расследования, в Siemens заявили, что не владеют такой информацией, а General Electric отказалась от комментариев.