Маас надеется, что Россия внесет свой вклад в соблюдение Ираном ядерной сделки

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас надеется, что Россия внесет свой вклад в соблюдение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом германский министр заявил в пятницу на полях сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки.

"Россия также является партнером по ядерной сделке и сама может внести вклад, который приведет к тому, что Иран останется в этой сделке", - приводит слова Мааса агентство DPA.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

СВПД был принят в 2015 году Ираном с одной стороны и постоянными членами СБ ООН и Германией с другой, однако 8 мая 2018 года США вышли из сделки. Она предполагает, в частности, перестройку реактора в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях и соблюдение лимитов обогащения урана до уровня не более 3,67%. В обмен на это с Тегерана были сняты санкции СБ ООН и односторонние ограничительные меры США и ЕС.