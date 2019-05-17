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СМИ: главы всех областей Украины собрались в отставку

По данным Depo.ua, сейчас в администрации президента проводятся консультации по этому вопросу

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Главы всех областных государственных администраций (ОГА) Украины могут в ближайшее время подать в отставку. Об этом в пятницу сообщает Depo.ua со ссылкой на источники.

"По имеющимся сведениям, в настоящее время все главы ОГА находятся в администрации президента, проводятся консультации по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко уволил своего советника Олега Медведева, а 16 мая подал в отставку заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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