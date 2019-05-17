ООН высоко оценивает диалог с Москвой по миротворчеству

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия оказывает большую поддержку ООН в диалоге по миротворческой деятельности, оставаясь важным партнером в этом деле. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

"Российская Федерация - важный партнер в деле миротворчества, в том числе благодаря членству в Совете Безопасности ООН, финансовым взносам и предоставлении персонала для участия в восьми миротворческих операциях, - указал Лакруа. - Прошедшая недавно VIII Московская конференция по международной безопасности, на которой я представлял генерального секретаря ООН, явилась важным форумом для обсуждения сегодняшних вызовов миру и безопасности, а также поиска решений в процессе диалога с широким кругом партнеров и заинтересованных лиц".

Представитель ООН обратил внимание на то, что Москва оказывает поддержку организации, предоставляя контингенты военнослужащих и направляя средства в миротворческий бюджет. "Я был весьма благодарен за предоставленную мне возможность обсудить вопросы миротворческой деятельности ООН на этом форуме, участвуя в котором я также отдал дань памяти 51 российскому миротворцу, которые принесли в жертву свои жизни под флагом ООН за период с 1948 года", - указал он.

"[В рамках VIII Московской конференции по международной безопасности] состоялись весьма позитивные встречи с представителями российских властей, в том числе с министрами иностранных дел и обороны, где я лично поблагодарил их за оказываемую Россией поддержку, - подчеркнул собеседник агентства. - Я также сообщил им о развитии ситуации в сфере миротворчества, в том числе о ходе выполнения инициативы "Действия по поддержанию мира", которая будет способствовать дальнейшему укреплению нашего потенциала".