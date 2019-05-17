Минобороны Турции: Анкара старается выполнить обязательства как с С-400, так и с F-35

АНКАРА, 17 мая. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в пятницу, что Анкара стремится выполнить свои обязательства как в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, так и в ситуации с закупкой американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает агентство Anadolu .

"Турция стремится полностью выполнить свои обязательства как с С-400, так и с F-35", - подчеркнул глава военного ведомства после посещения авиабазы в Малатье, где, как ожидается, будут дислоцированы американские истребители.

Между тем ранее в пятницу в Стамбуле прошла встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, турецкий лидер заверил, что Анкара выполнит контракт по закупке у РФ зенитных ракетных систем С-400, несмотря на беспрецедентное давление на республику.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут отказать Турции в продаже самолетов F-35. С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.