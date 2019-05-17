Зеленский после инаугурации встретится с международными делегациями и приступит к работе

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Избранный Украины Владимир Зеленский после торжественной инаугурации в Верховной раде проведет встречу с иностранными делегациями, а затем приступит к выполнению обязанностей главы государства. Об этом сообщил в пятницу советник Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии информагентству УНН.

"Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу", - сказал он. Разумков проинформировал, что после торжественной части в Раде Зеленский встретится с иностранными делегациями в Мариинском дворце, затем отправится в администрацию главы государства и "приступит к выполнению своих функциональных обязанностей". "Никаких других мероприятий, по словам Разумкова, не планируется", - цитирует издание советника.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что в настоящее время пять глав государств подтвердили свое участие в церемонии - это президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Кроме того, также подтвердил участие замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович. По словам спикера МИД, будут "многочисленные представители правительств и парламентов стран ЕС, "большой семерки" и ключевых государств - партнеров Украины".

России в числе приглашенных стран нет.