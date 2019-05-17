Постпред Турции при ООН: Анкара и Москва регулярно обсуждают ситуацию в Идлибе

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Турция и Россия поддерживают постоянные контакты по ситуации в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

"Президент Эрдоган и президент Путин поддерживают тесные контакты для обсуждения нынешней ситуации в Идлибе, - отметил он. - Министры иностранных дел Турции и России также регулярно обсуждают эти проблемы. Турецко-российская рабочая группа провела в последние два дня в Анкаре заседания с целью взять под контроль ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе".

"Активизация боевых действий в Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе и до сих пор этого удавалось избежать благодаря меморандуму от сентября 2018 года, - отметил постпред Турции. - Этот документ обеспечивал сравнительно спокойную ситуацию в провинции, и необходимо добиваться того, чтобы такая ситуация сохранялась".

Решение о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км в Идлибе было принято президентами России и Турции 17 сентября прошлого года в Сочи.

В понедельник президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалась тема Идлиба. Пресс-служба Кремля проинформировала, что был продолжен обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам кризисной ситуации в Сирии с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность дальнейшей плотной координации усилий России и Турции, в том числе между военными ведомствами, по различным аспектам сирийского урегулирования.