Советник Зеленского заявил о его готовности к диалогу с Россией

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с Россией, но при участии партнеров. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "112 Украина" идеолог партии "Слуга народа" и предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук.

"Позиция Владимира Александровича состоит в том, что он готов начать диалог, переговоры с агрессором ... но этот диалог будет при участии наших партнеров, и эти переговоры также ведутся в пределах нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция), - сказал он. Советник подчеркнул, что чтобы договариваться, нужно "начать говорить".

"Нельзя с каких-то площадей кричать, что "я вам покажу", нужно садиться и говорить. Это будут сложные переговоры", - сказал Стефанчук.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая, при этом России в числе приглашенных стран нет.