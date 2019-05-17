Зеленский пригласил граждан в парк возле Рады, чтобы посмотреть инаугурацию

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил граждан утром в понедельник, 20 мая, прийти в Мариинский парк в Киеве, чтобы там на экранах посмотреть церемонию своей инаугурации.

"Я приглашаю всех желающих утром 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду ощущать, что вы рядом", - сообщил Зеленский в пятницу на своей странице в Facebook.

Он констатировал, что согласно регламенту вынужден принимать присягу в стенах украинского парламента, однако хотел бы это сделать перед народом, смотря ему "в глаза".

Советник Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии информагентству УНН заявил, что Зеленский после инаугурации в Раде 20 мая проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце, а затем отправится в президентскую администрацию, чтобы приступить к выполнению обязанностей главы государства.