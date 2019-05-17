{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский пригласил граждан в парк возле Рады, чтобы посмотреть инаугурацию

Церемония состоится 20 мая

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил граждан утром в понедельник, 20 мая, прийти в Мариинский парк в Киеве, чтобы там на экранах посмотреть церемонию своей инаугурации.

На эту тему
"Определен день Х". Зеленский вступит в должность президента Украины 20 мая

"Я приглашаю всех желающих утром 20 мая прийти в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду ощущать, что вы рядом", - сообщил Зеленский в пятницу на своей странице в Facebook.

Он констатировал, что согласно регламенту вынужден принимать присягу в стенах украинского парламента, однако хотел бы это сделать перед народом, смотря ему "в глаза".

Советник Зеленского Дмитрий Разумков в комментарии информагентству УНН заявил, что Зеленский после инаугурации в Раде 20 мая проведет встречу с иностранными делегациями в Мариинском дворце, а затем отправится в президентскую администрацию, чтобы приступить к выполнению обязанностей главы государства.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Акции протеста во Франции
Макрон заявил об отсутствии политических перспектив у "желтых жилетов"
Как отметил президент Франции, демократия - это "не то, что происходит в субботу днем"
Читать полностью