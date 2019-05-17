Коломойский не намерен встречаться с Зеленским

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что после своего возвращения на Украину, не намерен встречаться ни с кем из украинской власти, в том числе с избранным президентом страны Владимиром Зеленским, если только тот сам не инициирует встречу.

"Ни с кем", - ответил он на вопрос в интервью программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и украинского телеканала "Первый") о том, с кем из представителей власти он встретится в первую очередь после возвращения на Украину. При этом Коломойский добавил, что не знает, будет ли у него встреча с Зеленским. На вопрос, планирует ли он вообще встречаться с избранным главой государства, бизнесмен ответил: "Я - нет. Он же президент - он планирует".

Игорь Коломойский не появлялся на Украине с июня 2017 года и, как сообщали СМИ, проживал в Женеве. С сентября 2018 года, также по данным прессы, он находился в городе Герцлия в Израиле.

Ранее Коломойский сообщал, что планирует вернуться на Украину после первого тура президентских выборов. Позже он уточнил, что при новом президенте Владимире Зеленском уже не опасается вернуться, потому что при Петре Порошенко, по его мнению, "можно приехать, а потом не выехать".

Бизнесмен вернулся на Украину из Израиля в ночь на 16 мая. Его самолет прилетел в аэропорт Днепра (бывший Днепропетровск). Позже украинские СМИ сообщили, что Коломойский прилетел в Киев.

В настоящее время у следственных органов Украины нет претензий к бизнесмену. Вместе с тем в России в 2014 году против него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийствах и незаконных методах ведения войны, а также похищении людей.