В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Презентация российского издания книги "Крушение самолета МН17, Украина и новая "холодная война". Взгляд через призму катастрофы" нидерландского эксперта, почетного профессора Центра глобальных исследований британского Университета Сассекса Кейса ван дер Пейла прошла в пятницу в Москве на площадке Ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества".

Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию. При этом одной из целей спецоперации было ее вытеснение с европейских рынков газа.

По словам президента Ассоциации Виктора Иванова, крушение малайзийского Boeing является лишь видимой частью айсберга. "Невидимая часть представляет собой циничную, масштабную спецоперацию, направленную на разрушение стратегического сотрудничества РФ и стран ЕС <...> в части поставок энергоресурсов, в частности российского газа, на внутренние рынки стран ЕС", - подчеркнул он, выступая в ходе презентации книги.

По словам ван дер Пейла, в Нидерландах на упоминание его книги существует негласный запрет. "Крайне странно для меня, что в моей стране, которая, играет ведущую роль в расследовании этой катастрофы, книга является табу, никто никогда не упоминал о ней, лишь некоторые сайты в интернете обратили внимание на ее издание", - сказал он.

Книга о трагедии вышла в свет в июне прошлого года на английском языке. Ожидается, что она также будет переведена на португальский и издана в Бразилии.