Депутаты от оппозиции зарегистрировали в Раде новый законопроект об украинском языке

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко зарегистрировали в Верховной раде проект закона "О порядке применения языков на Украине". Данные о регистрации проекта были опубликованы на сайте парламента.

Текст законопроекта в электронной базе парламента пока отсутствует. Однако как пояснили инициаторы данного законопроекта, в основу документа положено право каждого украинца свободно пользоваться любым языком, изучать и поддерживать любой язык, считать себя принадлежащим к одной или более языковым группам.

"При этом надлежащее функционирование государственного языка обеспечивается во всех сферах общественной жизни. Исходя из конституционных положений, а также из того, что украинский язык является самым распространенным в государстве, определяется статус украинского языка как государственного", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, которая приводится на сайте оппозиционной партии.

Украинский язык, как предусмотрено проектом закона, останется исключительно единственным языком Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, заседания Верховной рады, ее комитетов и комиссий (однако с учетом того, что выступающий может говорить на другом языке). Также на украинском языке должны вноситься на рассмотрение Рады проекты законов, он остается основным для соглашений и картографических изданий.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.