Власти Польши пока не определились с составом делегации на инаугурацию Зеленского

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти Польши пока не приняли окончательное решение о составе делегации, которая отправится в Киев на церемонию приведения к присяге избранного президента Украины Владимира Зеленского, намеченную на 20 мая. Об этом сообщило в пятницу внешнеполитическое ведомство республики.

"Состав делегации на инаугурацию нового президента Украины еще определяется", - информировал МИД Польши.

В четверг в пресс-службе польского лидера Анджея Дуды сообщили, что в календаре президента поездки на Украину на церемонию инаугурации пока нет.