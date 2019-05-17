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Президент Польши назвал проявлением враждебности нападение на польского посла в Израиле

Высший представитель Польши в Израиле "был унижен словом и действием", отметил Анджей Дуда

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Нападение на посла Польши в Израиле Марека Магеровского - враждебный шаг по отношению к республике. С такой оценкой выступил глава польского государства Анджей Дуда в письме, направленном президенту Израиля.

Нападение на Магеровского было совершено в Тель-Авиве во вторник. Мужчина 65 лет подошел к его машине, ударил по крыше, а затем, открыв дверь автомобиля, несколько раз плюнул на дипломата, выкрикивая неясные слова. Спустя полтора часа он был задержан полицией. В конце июня нападавшего ждет суд.

"Высший представитель Польши в Израиле был унижен словом и действием перед зданием польского дипломатического представительства. Мы рассматриваем этот шаг как проявление предрассудков и враждебности в отношении нашего государства и народа", - написал Дуда в своем послании, содержание которого опубликовало в пятницу Польское агентство печати.

По словам Дуды, подобные проявления шовинизма и ненависти на национальной почве недопустимы и должны сурово наказываться. "Надеюсь, что власти Израиля приложат все старания, чтобы честно расследовать и справедливо оценить недавний инцидент", - добавил польский лидер.

Теги
ПольшаИзраильДуда, Анджей
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