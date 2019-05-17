Макрон заявил об отсутствии политических перспектив у "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Протесты движения "желтых жилетов", продолжающиеся во Франции, не имеют политических перспектив. Их участникам следует выражать свое мнение на выборах в Европарламент 26 мая, заявил в пятницу президент Эмманюэль Макрон, выступая перед журналистами во время визита в Биарриц, где в августе пройдет саммит Группы семи (G7).

"Мне кажется, что у тех, кто продолжает сейчас [выходить на манифестации], нет политических перспектив. Мы сделали нашу работу, и теперь каждый должен пойти голосовать на выборах, а если у кого-то есть идеи, то выдвинуть свою кандидатуру", - сказал президент, выступление которого транслировала его пресс-служба. "Демократия - это не то, что происходит в субботу днем", - отметил Макрон.

Президент добавил, что "гораздо сложнее представить проект за что-либо, чем выступать против всего остального". Он призвал к спокойствию всех недовольных и указал, что в современном обществе слишком много насилия.

"Я очень уважаю мужчин и женщин, которые полгода назад решили защищать свою жизнь, свое достоинство и объяснить, что их жизнь стала невозможной, - подчеркнул Макрон. - Я со своей стороны считаю, что я дал ответы француженкам и французам на те [вопросы], которые спровоцировали это движение: первый раз 10 декабря и во время моей пресс-конференции [25 апреля]".

Президент не упустил возможности "уколоть" главных оппонентов своей партии на евровыборах - "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "По всему спектру тем их результаты - это катастрофа для страны и для Европы", - заявил он, указав, что собравшая большинство голосов пять лет назад политическая сила "голосовала против всех проектов, которые Франция защищала в Европе".

"Я считаю своим долгом просто призвать граждан рассмотреть эту тему, как она есть, посмотреть, что делает это политическое движение в Европе. О нем больше говорили в контексте дела о [фиктивных рабочих местах] ассистентов, чем политических успехов", - заключил он.