США впервые за 10 лет проводят на Аляске военные учения с участием авианосца

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США проводят на Аляске крупные учения, в которых впервые за десять лет принимает участие авианосная ударная группа (АУГ). В общей сложности в маневрах задействованы порядка 10 тыс. солдат и офицеров, примерно 250 различных летательных аппаратов из всех видов ВС США, включая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты и F-22 ВВС, а также пять кораблей.

Активная фаза нынешних учений под кодовым названием Northern Edge 2019 началась 13 мая. Основной акцент в ходе военных игр делается на отработке воздушных операций. Как ожидается, они продлятся до 24 мая включительно.

Эти маневры проводятся раз в два года. В этом году в них принимает участие атомный авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения - ракетные эсминцы Russell, Kidd и John Finn, а также танкер-заправщик Henry Kaiser. АУГ Theodore Roosevelt базируется в Сан-Диего (штат Калифорния).

В пресс-службе Пентагона и Индо-Тихоокеанского командования ВС США в пятницу не ответили на вопросы коррепондента ТАСС о том, уведомлял ли Вашингтон Москву заблаговременно о планах проведения учений и поддерживает ли в ходе них американская сторона контакт с российской. Ответственность за проведение маневров несет Индо-Тихоокеанское командование.

Как заявил командующий АУГ Theodore Roosevelt контр-адмирал Дэниел Дуайер, "Аляска является стратегически важной точкой земного шара, проведение здесь совместных операций и учений имеет важнейшее значение с точки зрения приверженности США обеспечению свободных и открытых регионов Индийского и Тихого океанов". Как напомнил Дуйаер, министр ВМС США Ричард Спенсер сравнительно недавно говорил о том, что Вашингтон уделяет все больше внимания "безопасности в Арктике и операциям на Аляске". Пространства Аляски - крупнейшего по территории американского штата - позволяют проводить "интегрированные масштабные учения, подобные которым организовать невозможно нигде еще в США", подчеркнул контр-адмирал.

По свидетельству ВМС, на учениях Northern Edge 2019 применяются "сценарии оборонительного воздушного боя, непосредственной авиационной поддержки, сдерживания с воздуха военно-морских сил" потенциального противника. Маневры призваны способствовать, в частности, выработке большей слаженности при совместных операциях различных видов ВС США, совершенствованию командования и управления силами и средствами.