Экс-сотрудник спецслужб США Дэниел Хейл не признал вину в разглашении секретных данных

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Бывший аналитик американских спецслужб Дэниел Эверетт Хейл не признал вину в разглашении засекреченных данных, имеющих отношение к национальной безопасности США. Хейл, которому 31 год, в пятницу предстал перед судом в пригороде Вашингтона Александрии (штат Вирджиния).

На этом же судебном заседании бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США отказался от права на проведение процесса по ускоренной процедуре. Судья предупредил Хейла, что разбирательство его дела может занять чрезвычайно продолжительное время в связи с большим объемом "чувствительной" информации, которое оно затрагивает.

Хейлу инкриминируется передача несколько лет назад как минимум 17 секретных документов американскому интернет-изданию The Intercept, которое специализируется на проведении журналистских расследований. Считается, что эти документы от Хейла, работавшего между декабрем 2013 года и августом 2014 года подрядчиком Национального агентства геопространственной разведки США, получил один из основателей издания Джереми Скэхилл, который ранее подробно освещал секретную американскую программу боевого применения беспилотных летательных аппаратов за рубежом. В журналистском сообществе после ареста Хейла, произошедшего 9 мая, в адрес портала The Intercept зазвучала резкая критика за неадекватную защиту анонимных источников информации. Дело в том, что Хейл стал уже третьим менее чем за два года осведомителем издания из числа представителей американских спецслужб, арестованным властями США.

Полученные от Хейла документы The Intercept опубликовало полностью или частями. 11 из них имели гриф "совершенно секретно" или "секретно".

Хейл обвиняется в раскрытии секретной разведывательной информации, краже государственной собственности, под которой понимаются эти данные, и ряде иных тому подобных правонарушений. Каждый из этих пунктов обвинения предусматривает максимально до 10 лет лишения свободы.

До перехода в частный сектор Хейл в 2009-13 годах служил в ВВС США, затем работал в АНБ, которое занимается радиоэлектронной разведкой. Перебрасывался в Афганистан как аналитик разведки. Предполагается, что следующее заседание суда по его делу состоится 12 июля. Пока Хейл остается на свободе.