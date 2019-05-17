Трамп назвал чепухой статьи журналистов США, в которых не указывается источник информации

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал чепухой статьи американских СМИ, авторы которых ссылаются на анонимный источник информации, не называют его.

"Вы заметили, что они [СМИ] больше никогда не пишут имена людей? <...> [В статьях] нет никаких источников. Этих людей не существует, их нет. Это чепуха", - отметил президент, выступая на конференции Национальной ассоциации риелторов в Вашингтоне.

"Вот почему я придумал термин "лживые новости", - подчеркнул Трамп, назвав журналистов "плохими людьми".

Ранее республиканец неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему самому и к решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также ряд печатных изданий, включая The New York Times, публикуют заведомо ложную информацию. Работающих в них журналистов американский лидер называл "врагами народа". В конце января прошлого года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп подчеркнул, что только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".