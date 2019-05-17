WP: глава Минфина США отказался передавать демократам налоговые декларации Трампа

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Глава Минфина США Стивен Мнучин отказался предоставлять демократам в Палате представителей Конгресса США налоговые декларации президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

"Мы не можем предоставить запрошенную информацию", - говорится в ответе Мнучина на повестку с требованием предоставить документы, выписанную председателем комитета Палаты представителей Конгресса США по доходам и налогам Ричардом Нилом (демократ от штата Массачусетс). По словам министра, в запросе конгрессмена "отсутствует легитимная законодательная цель".

Нил на прошлой неделе потребовал от Службы внутренних доходов (СВД) предоставить ему налоговые декларации Трампа за последние шесть лет и установил крайний срок для этого - 17 мая. Он направил руководству Минфина соответствующую повестку. Отказ выполнить требование такой повестки считается в США неуважением к Конгрессу и может преследоваться в суде.

Нил обосновал свой запрос тем, что СВД обязана по закону проверять, платит ли президент США налоги. Демократ отметил, что комитет намерен выяснить, выполняют ли сотрудники службы данные функции надлежащим образом.

Трамп ранее заявлял, что не намерен предоставлять свои налоговые декларации. Он пояснил, что в отношении принадлежащих ему компаний регулирующие органы в настоящее время проводят проверки, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях для него сейчас нежелательно.