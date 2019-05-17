Украинское издание сообщило о наличии подготовленного указа Зеленского о роспуске Рады

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Украинское издание "Обозреватель" сообщило о наличии якобы указа избранного президента Украины Владимира Зеленского от 20 мая о роспуске Верховной рады и назначении на 14 июля 2019 года внеочередных парламентских выборов, опубликовав фотокопию этого "документа".

"Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады восьмого созыва. Назначить внеочередные парламентские выборы на 14 июля 2019 года. Кабинету министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов", - говорится в тексте. Кроме того, "Центральной избирательной комиссии поручено подготовить проведение парламентских выборов".

Спикер Рады Андрей Парубий 17 мая сообщил о распаде парламентской коалиции в связи с выходом из ее состава фракции "Народный фронт". Теперь, по его словам, запущен механизм формирования нового большинства, на что отведено 30 дней.

О том, что Зеленский после инаугурации намерен инициировать роспуск Рады, заявлял ранее его советник Дмитрий Разумков. Он, в частности отметил, что "для этого есть ряд предпосылок, в том числе отсутствие коалиции в парламенте". При этом Разумков напомнил о запросах и судебных исках, в которых Парубия просили показать поименный список депутатов, входящих в коалицию.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана в Раде 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Радикальной партии" и "Батькивщины". Первоначально в составе коалиции было 302 депутата. Позже "Самопомощь", "Радикальная партия" и "Батькивщина" заявили о выходе из ее состава.

Очередные выборы в парламент Украины назначены на конец октября.