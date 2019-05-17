СМИ: замглавы МИД Греции обсудил с послом РФ в Афинах свой предстоящий визит в Россию

АФИНЫ, 18 мая. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Греции по делам диаспоры Теренс Куик обсудил в пятницу с послом РФ в Афинах Андреем Масловым свой предстоящий визит в Россию. Об этом сообщил офис замглавы МИД, пишет газета Naftemporiki.

По информации издания, основное внимание на встрече замминистра иностранных дел с послом РФ было уделено его предстоящему визиту в районы юга России (село Витязево в Краснодарском крае, города Новороссийск, Геленджик, Краснодар, Сочи), где компактно проживают жители греческой национальности.

"В ходе своего визита в Россию Теренс Куик встретится с греческой общиной в Москве, где также пройдут двусторонние встречи в МИД и министерстве образования. Кроме того, Куик обсудил с Андреем Масловым текущие события, связанные с напряженностью, которую создает в регионе Восточного Средиземноморья и в Эгейском море Турция, повторив позиции Греции, которые постоянно выражает министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос", - говорится в сообщении.

В посольстве РФ в Греции подтвердили корреспонденту ТАСС состоявшуюся встречу посла РФ в Афинах Андрея Маслова с заместителем министра иностранных дел Греции Теренсом Куиком. "Пока визит прорабатывается. Поэтому точных дат нет", - сказал дипломат. "Визит готовит греческая сторона, которая и объявит его сроки. Ориентировочно он состоится в начале июня", - добавил представитель посольства.