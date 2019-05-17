Счетная палата Австрии потребовала разъяснить финансирование Австрийской партии свободы

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Счетная палата Австрии потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя и вице-канцлера республики Хайнца-Кристиан Штрахе, которые он сделал на видеозаписи, где, как утверждают немецкие СМИ, он пытался организовать тайную сделку о зарубежном финансировании своей партии в обход надзорных органов взамен на выдачу иностранным инвесторам госконтрактов в Австрии.

"Счетная палата считает необходимым запросить объяснения у Австрийской партии свободы", - написал официальный представитель ведомства Кристиан Нойвирт в Twitter.

В свою очередь генеральный секретарь Австрийской партии свободы Кристиан Хафенекер заявил, что партия изучает скандальную видеозапись и готовит юридические шаги в отношении авторов незаконной съемки. "Наши юристы в настоящее время изучают доступные материалы. Поскольку видео было снято точно незаконно, мы также готовим соответствующие юридические шаги", - сказано в его заявлении. По его словам, публикация такой скандальной видеозаписи за неделю до выборов в Европейский парламент играет кому-то на руку.

При этом Австрийское агентство печати со ссылкой на политолога Хуберт Зикингера отметило, что утверждения Штрахе на видеозаписи грубо нарушают закон о работе партий в части запрета тайного финансирования.

Германские издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung в пятницу вечером опубликовали видеозапись и материалы о том, что в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (в настоящее время вице-канцлер Австрии) и его помощник Йоханн Гуденус (в настоящее время глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте) провели на Ибице встречу с предполагаемой россиянкой, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung. По утверждению немецких изданий, Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.

Австрийская оппозиция после публикации этой информации потребовала отправить вице-канцлера в отставку и провести новые парламентские выборы. С таким заявлением выступили председатель оппозиционной партии "Новая Австрия - Либеральный форум" Беате Майнль-Райзингер и председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер. Представитель ведомства федерального канцлера заявил, что канцлер Себастьян Курц выступит со специальным заявлением по этому вопросу в субботу.