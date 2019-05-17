Посол Украины заявил, что США на инаугурации Зеленского представит президентская делегация

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Президентская делегация численностью до 15 человек во главе с высокопоставленным членом кабинета Дональда Трампа представит США на инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в пятницу сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"На сегодня есть решение о том, что на Украину поедет большая представительная делегация в составе до 15 человек. Она будет иметь статус президентской делегации", - приводит его слова агентство Укринформ.

При этом Чалый отметил, что ее состав будет утвержден Белым домом, о чем американская сторона официально сообщит позже. "Планируется, что делегацию возглавит член кабинета президента США Дональда Трампа. Ожидается, что в ее состав войдут и представители Государственного департамента, и члены обеих палат Конгресса, и члены украинских организаций Америки", - подчеркнул посол.

Украинский дипломат добавил, что во время пребывания делегации США в Киеве фундаментальных переговоров не ожидается, однако "на встречах все же должны быть очерчены планы дальнейшего двустороннего взаимодействия, визитов, что дало бы возможность обсудить весь комплекс вопросов стратегического партнерства Украины и США".

В то же время украинское агентство со ссылкой на источник в правительстве США сообщает, что американскую делегацию возглавит министр энергетики Рик Перри.

Верховная рада Украины в четверг назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.