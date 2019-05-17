В США после расследования Мюллера могут изменить инструкции спецслужб

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Выявление подоплеки начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера может привести к изменению инструкций, которые спецслужбы страны обязаны соблюдать при ведении слежки за сотрудниками предвыборных штабов кандидатов в президенты США. Об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр.

"Властные полномочия были использованы для слежки за американскими гражданами", - констатировал Барр, имея в виду ФБР, обратившееся в июле 2016 года в суд за специальным ордером, дающим право вести слежку за Картером Пейджем, который в то время являлся советником предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа. "Мы должны были удостовериться в том, чтобы зарубежные игроки не повлияли на результаты наших выборов, но нам не менее важно и гарантировать, что государство [США] не злоупотребило своими полномочиями с целью склонить чашу весов [правосудия] в ту или другую сторону", - отметил глава Минюста.

Он отказался пояснить, что именно заставило его начать дознание для изучения обстоятельств начала расследования Мюллера. Барр подтвердил информацию агентства Reuters о том, что дознание ведется во взаимодействии с директором ФБР Кристофером Реем, главой ЦРУ Джиной Хэспел и руководителем Национальной разведки США Дэниелом Коутсом, которым поручено проанализировать методы сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году. Министр юстиции при этом не раскрыл, какие изменения в эти методы и служебные инструкции придется внести по итогам дознания.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников правоохранительных органов в том, что те вели слежку за предвыборным штабом республиканца, и призывали изучить обстоятельств начала расследования Мюллера, которые сложились в ФБР еще в середине 2016 года.

Москва множество раз отвергала заключение Вашингтона о причастности России к вмешательству в американский избирательный процесс в 2016 году. Мюллер по итогам почти двухлетнего расследования признал, что между Трампом и властями России не было сговора.