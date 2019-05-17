Прокуратура Австрии изучает видео с вице-канцлером о тайной сделке в обход счетной палаты

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Верховная прокуратура Австрии занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы из-за рубежа взамен на обещание доступа к госконтрактам, прозвучавших на видеозаписи с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом заявил в пятницу австрийскому изданию Kurir генеральный секретарь министерства по делам конституции, реформ, свободной конкуренции и юстиции Кристиан Пильначек.

"В настоящее время есть только вырезки из видеозаписи, пока невозможно оценить контекст", - сказал он. По его словам, еще предстоит выяснить, была ли это просто беседа или же есть конкретные указания на нарушение закона. Прокуратура также запросит полную версию видеозаписи у германских изданий.

При этом, по данным Австрийского агентства печати, Suddeutsche Zeitung не хочет предоставлять оригинальную видеозапись. Ранее счетная палата Австрии потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя на видеозаписи.

Немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung в пятницу вечером опубликовали видеозапись и материалы о том, что в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (в настоящее время вице-канцлер Австрии - прим. ТАСС) и его помощник Йоханн Гуденус (в настоящее время глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте - прим. ТАСС) провели на Ибице встречу с предполагаемой россиянкой, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку издания Kronen Zeitung. По утверждению немецких изданий, Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.

Австрийская оппозиция после публикации этой информации потребовала отправить вице-канцлера в отставку и провести новые парламентские выборы. С таким заявлением выступили председатель оппозиционной партии "Новая Австрия - Либеральный форум" Беате Майнль-Райзингер и председатель Социал-демократической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер. Представитель ведомства федерального канцлера заявил, что канцлер Себастьян Курц выступит со специальным заявлением по этому вопросу в субботу.