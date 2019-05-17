Экс-сотрудника ЦРУ приговорили к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Китая

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Кевин Мэллори был приговорен в пятницу судом Восточного округа американского штата Вирджиния к 20 годам тюремного заключения и еще пяти годам пребывания под надзором после освобождения по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

"Бывший сотрудник разведки Кевин Мэллори проведет 20 лет в тюрьме за сговор с целью передачи информации, относящейся к сфере национальной обороны, китайскому разведчику", - заявил помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности. "Это дело является частью опасной тенденции, когда с бывшими сотрудниками разведки США выходят на контакт представители Китая, и они предают свою страну и своих коллег", - добавил он.

Мэллори обвинялся в том, что передал Китаю секретную информацию в обмен на $25 тыс. Он, как было заявлено на судебном заседании, в последнее время работал частным консультантом. В качестве такового он принял "деловое предложение" от некоего китайского аналитического центра, которому затем передал сведения, составляющие государственную тайну.

Сам бывший сотрудник американской спецслужбы объяснил свою готовность к такому сотрудничеству желанием провести "контрразведывательную операцию" и выудить у китайских партнеров что-либо, представляющее интерес для США, о чем он и уведомил своих бывших коллег. Однако эта версия, как передавал телеканал Fox News, была скептически воспринята ведущим процесс прокурором Дженнифер Джелли, посчитавшей, что общение Мэллори с сотрудниками ЦРУ было для него лишь прикрытием.

Мэллори, по сведениям Fox News, попал под подозрение спецслужб сразу же после начала сотрудничества с китайским центром. В апреле 2017 года он был задержан в международном аэропорту Чикаго по возвращении из Шанхая. Бывший сотрудник ЦРУ не смог объяснить происхождение обнаруженных у него при досмотре $16,5 тыс. наличными. В ходе проведенного обыска у Мэллори дома был найден мобильный телефон с сохранившейся перепиской между ним и его китайским куратором.