Задержанных в посольстве Венесуэлы в США активистов отпустили до 12 июня

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Федеральный суд округа Колумбия в пятницу временно освободил четырех активистов, арестованных за попытку предотвратить переход посольства Венесуэлы в Вашингтоне под контроль ставленников оппозиции. Митингующие будут оставаться на свободе при соблюдении определенных условий до 12 июня, когда намечено новое заседание по этому делу, сообщила корреспонденту ТАСС активистка американского антивоенного движения CodePink Энн Райт.

"Их освобождают прямо сейчас. Выдвинуты несколько условий, которые они должны выполнять: они не могут приближать ближе чем на 100 футов (30 метров) к какой-либо собственности правительства Венесуэлы, они не могут разговаривать ни с кем из окружения [Карлоса] Веккьо (назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо временный поверенный в делах Венесуэлы в США - прим. ТАСС). При этом им вернули паспорта, но они должны отчитываться перед судом по телефону раз в неделю", - рассказала Райт, работавшая в прошлом на высоких должностях в Госдепартаменте, но подавшая заявление об увольнении в знак протеста против вторжения США в Ирак в 2003 году.

По ее словам, задержанным в посольстве активистам предъявлено обвинение в создании препятствий деятельности федеральных правоохранительных органов при выполнении ими функций охраны по заданию Госдепартамента.

"Это очень необычное обвинение, это 118-й параграф 18-го раздела Кодекса Соединенных Штатов, который называется "Создание препятствий ряду функций по охране", - сообщила она. Эта статья предусматривает штраф или тюремное заключение на срок не более одного года. "Следующее заседание назначено на 12 июня", - добавила активистка, присутствовавшая на суде.

Ее единомышленники находились примерно с середины апреля внутри венесуэльского посольства в США, не давая занять его представителям оппозиции во главе с Веккьо. В четверг полиция вошла на территорию дипмиссии и арестовала последних четырех активистов, остававшихся в здании.

Покинуть посольство под угрозой ареста сотрудники американских правоохранительных органов потребовали от них еще 13 мая. Однако задержания тогда не производилось из-за отсутствия у компетентных органов США соответствующих ордеров. Как ранее объясняли сами активисты, доступ в посольство они получили законно - ключи им передали венесуэльские дипломаты, представлявшие правительство в Каракасе во главе с президентом Николасом Мадуро. Эти дипломаты были вынуждены покинуть США по требованию Вашингтона.

Затем Госдепартамент объявил о намерении передать под контроль оппозиции венесуэльское посольство и принять меры в отношении занявших его активистов. В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в четверг назвал действия администрации США в отношении посольства нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.