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DPA: канцлер Австрии исключил сотрудничество со Штрахе после появления скандального видео

Ранее немецкие СМИ опубликовали видеозапись с вице-канцлером республики о тайной финансовой сделке

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил дальнейшее сотрудничество с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе, который оказался на скандальных видеозаписях. Об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Германские издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung в пятницу вечером опубликовали видеозапись и материалы о том, что в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе (в настоящее время вице-канцлер Австрии) и его помощник Йоханн Гуденус (в настоящее время глава фракции Австрийской партии свободы в парламенте) провели на Ибице встречу с предполагаемой россиянкой, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку издания Kronen Zeitung.

По утверждению немецких изданий, Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.

Теги
АвстрияКурц, Себастьян
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