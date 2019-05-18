Зеленский заявил, что Украина "освободит" Крым от "оккупации"

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский верит, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим". Об этом он заявил в субботу.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар <...> Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе", - написал он в Facebook.

По словам Зеленского, крымские татары "снова стали жертвами репрессий".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

21 апреля 2014 года Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов, пострадавших от сталинских репрессий в Крыму. По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма, в республике проживает 268,7 тыс. человек из числа депортированных (реабилитированных) народов Крыма, в том числе крымских татар - 260,1 тыс., армян, болгар, греков, немцев - 8,6 тыс.