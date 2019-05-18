СМИ: вместо посла США в Киев могут отправить временного поверенного

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Покинувшую пост посла США на Украине Мари Йованович может заменить экс-руководитель этого дипломатического представительства Уильям Тейлор в качестве временного поверенного. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Зеркало недели".

"По данным источников "Зеркала недели" в Вашингтоне, Госдеп предложил Тейлору, который работал послом в Киеве в 2006-2009 годах, поехать на Украину временным поверенным", - пишет издание.

Отмечается, что Тейлор будет руководителем диппредставительства США на Украине не менее года.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани сообщил, что Мари Йованович на Украине заменит "человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", однако фамилию не назвал.

В 2016 году Йованович сменила Джеффри Пайетта на посту посла США на Украине. В Госдепе на днях сообщили, что Йованович покидает свой пост в мае, как и было запланировано. Теперь президент США Дональд Трамп выдвинет на эту должность кандидатуру, которая должна получить одобрение Сената.