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ABC: США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Персидским заливом

Страховая компания Lloyd's of London ранее сообщила об увеличении рисков для морских перевозок в регионе

ТАСС, 18 мая. Американские власти предупредили коммерческих авиаперевозчиков об опасности полетов над Персидским заливом из-за повышенной напряженности между США и Ираном. Об этом в субботу сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, в предупреждении, переданном американскими дипломатами в Федеральное авиационное управление США, говорится о рисках, которые нынешняя напряженность в регионе представляет для безопасности коммерческих авиаперевозок. В нем также отмечается, что Персидский залив имеет решающее значение для глобальных авиаперелетов, в том числе пассажирских. Ранее страховая компания Lloyd's of London предупредила об увеличении рисков для морских перевозок в регионе.

Предупреждение было выпущено для того, чтобы избежать повторения инцидента, случившегося более 30 лет назад с иранским пассажирским авиалайнером.

Пассажирский самолет компании Iran Air, следовавший по маршруту Тегеран - Бендер-Аббас - Дубай, был сбит военно-морскими силами США 3 июля 1988 года, когда тот находился в воздушном пространстве Ирана. В результате катастрофы погибли 290 человек. Как утверждает правительство США, пассажирский самолет был ошибочно принят за иранский истребитель.

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