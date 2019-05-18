В Грузии завершились военные учения LOGDEV 2019 с участием военных 12 стран НАТО

ТБИЛИСИ, 18 мая. /ТАСС/. Международные командно-штабные учения LOGDEV 2019 (Logistics Development), направленные на отработку взаимодействия в сфере логистики военнослужащих из 12 стран - участниц НАТО, успешно завершились в Грузии. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"Официальная церемония закрытия учений состоялась на базе четвертой механизированной бригады [в Вазиани]. Директор программы по развитию логистики Объединенного штаба J-7 США Стивен Метсон поблагодарил личный состав за успешное завершение учений", - сказано в сообщении.

Старт учениям был дан 6 мая. Они проходили на территории четвертой механизированной бригады Сил обороны Грузии в Вазиани (близ Тбилиси). В них приняли участие 130 военных из Грузии, Азербайджана, Албании, США, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Украины, Хорватии, Финляндии и Швеции.

Маневры были направлены на отработку навыков использования информационных систем альянса, а также достижения оперативной совместимости военнослужащих из разных стран при формировании и переброске подразделений к линии фронта и их выводе обратно.