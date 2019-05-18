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Brexit

Британские лейбористы рассказали о причине провала переговоров с правительством по Brexit

Кир Стармер считает, что члены кабмина и потенциальные лидеры тори торпедировали переговоры замечаниями о нежелании принять таможенный союз с ЕС

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Кир Стармер объяснил причину срыва переговоров с правительством Соединенного Королевства по вопросу выхода страны из Евросоюза. В эфире вещательной корпорации Би-би-си он заявил в субботу, что переговорный процесс был фактически подорван некоторыми министрами, которые отказались участвовать в межпартийных консультациях.

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"Члены кабинета министров и потенциальные лидеры тори торпедировали переговоры замечаниями о нежелании принять таможенный союз [с Евросоюзом]. В итоге премьер-министр [Тереза Мэй] оказалась в положении, когда она была слишком слаба, чтобы выполнить [требования лейбористов]", - сказал он.

Стармер отметил, что единственным выходом из тупиковой ситуации с Brexit является включение пункта о проведении нового референдума в законопроект к соглашению об условиях Brexit, ратификация которого позволила бы закрепить на законодательном уровне план британского премьера по реализации процесса прекращения членства страны в ЕС. "Чего мы не можем делать, так это разменять еще одну неделю, чем премьер-министр занимается на протяжении месяцев", - добавил политик.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого британский премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с лейбористами, чтобы попытаться заполучить их поддержку в Палате общин и провести согласованную сделку через парламент. Лидер лейбористов Джереми Корбин в пятницу сказал британскому премьеру, что межпартийные дискуссии по Brexit "зашли настолько далеко, насколько это возможно", однако стороны по итогам продолжавшихся более шести недель переговоров "не смогли преодолеть важные политические противоречия".

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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