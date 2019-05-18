Британские лейбористы рассказали о причине провала переговоров с правительством по Brexit

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Кир Стармер объяснил причину срыва переговоров с правительством Соединенного Королевства по вопросу выхода страны из Евросоюза. В эфире вещательной корпорации Би-би-си он заявил в субботу, что переговорный процесс был фактически подорван некоторыми министрами, которые отказались участвовать в межпартийных консультациях.

"Члены кабинета министров и потенциальные лидеры тори торпедировали переговоры замечаниями о нежелании принять таможенный союз [с Евросоюзом]. В итоге премьер-министр [Тереза Мэй] оказалась в положении, когда она была слишком слаба, чтобы выполнить [требования лейбористов]", - сказал он.

Стармер отметил, что единственным выходом из тупиковой ситуации с Brexit является включение пункта о проведении нового референдума в законопроект к соглашению об условиях Brexit, ратификация которого позволила бы закрепить на законодательном уровне план британского премьера по реализации процесса прекращения членства страны в ЕС. "Чего мы не можем делать, так это разменять еще одну неделю, чем премьер-министр занимается на протяжении месяцев", - добавил политик.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого британский премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с лейбористами, чтобы попытаться заполучить их поддержку в Палате общин и провести согласованную сделку через парламент. Лидер лейбористов Джереми Корбин в пятницу сказал британскому премьеру, что межпартийные дискуссии по Brexit "зашли настолько далеко, насколько это возможно", однако стороны по итогам продолжавшихся более шести недель переговоров "не смогли преодолеть важные политические противоречия".