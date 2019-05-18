Белоруссия создает аналог российского комплекса "Искандер-М" на китайских технологиях

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Белорусский завод точной электромеханики (ЗТЭМ) представил на 9-й международной выставке вооружений MILEX 2019 в Минске макет новой тактической баллистической ракеты и пусковой контейнер для нее.

Как сообщил ТАСС представитель завода, создание ракеты ведется в рамках программы дальнейшего развития комплекса "Полонез-М", который в перспективе может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК "Искандер-М".

"Макет новой ракеты и пусковой контейнер для нее представлены на выставке для того, чтобы показать потенциальным зарубежным заказчикам возможности комплекса "Полонез-М" в ближнесрочной перспективе", - отметил белорусский специалист.

Ракетный комплекс, получивший обозначение В-200 "Полонез", был приобретен Белоруссией у Китая и в дальнейшем модернизирован до уровня В-300ВК "Полонез-М" с дальностью стрельбы до 300 км и возможностью пуска сразу двух типов ракет с различными боевыми частями. С 2018 года этот комплекс не только поступил на вооружение белорусской армии, но и был поставлен за рубеж. Белорусские разработчики подчеркивают тот факт, что за счет имеющегося в республике научно-технического потенциала удалось не только решить задачу локализации производства "Полонез-М", но и разработать для этого комплекса целый ряд компонентов и алгоритмов системы навигации и управления.

В случае реализации задачи создания белорусского аналога российского ОТРК "Искандер-М", этот комплекс будет выглядеть как китайский ракетный комплекс M20, модель которого демонстрируется на стенде китайской корпорации China Aerospace Long-March International.

Белорусская оперативно-тактическая ракета будет запускаться по баллистической траектории, получать данные коррекции от спутниковой навигационной системы на участке крейсерского полета, а затем переходить на участок снижения и атаковать цель по вертикальной траектории. Дальность стрельбы составит 300 км, точность наведения - 30 м. Масса ракеты будет в пределах 4 т, масса боевой части 480 кг, длина ракеты 7835 мм, диаметр 750 мм, время подготовки к пуску менее 10 минут. На каждой боевой машине будет установлено по два транспортно-пусковых контейнера.