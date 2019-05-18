Ле Пен обвинила Макрона в неконституционном поведении

ТАСС, 18 мая. Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен считает, что высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона в отношении ее партии носят антиконституционный характер. Такое мнение она высказала в субботу на пресс-конференции в Милане, прямую трансляцию которой вел телеканал BFM.

По мнению Ле Пен, когда Макрон резко критикует "Национальное объединение", он выходит за рамки "президента республики". "Он демонстрирует антиконституционное поведение... он, безусловно, нарушает текст и дух французской конституции", - считает политик. Она также выразила мнение, что Макрон страдает "синдромом избалованного ребенка", который "нетерпим к разочарованиям" и не желает "ограничивать себя и уважать правила"

Кроме того, Ле Пен вновь заявила, что в случае если президентская партия "Республика на марше" не будет первой на выборах в Европарламент, то Макрон "должен уйти в отставку".

В пятницу президент Франции назвал результаты партии Ле Пен, победившей пять лет назад на европейских выборах в стране, "катастрофой" для страны и для Европы, указав, что эта политическая сила "голосовала против всех проектов, которые Франция защищала в Европе".