Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за видеозаписи о тайных сделках с россиянкой

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил в субботу об уходе в отставку на фоне публикации германскими СМИ скандальной видеозаписи с его участием, на которой идет речь о возможных тайных финансовых сделках в обход австрийской счетной палаты перед парламентскими выборами в 2017 году. Об этом заявил в субботу сам вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе на пресс-конференции в Вене.

"Моя персона не должна стать причиной для предлога в подрыве работы этого правительства, потому что именно это было целью этой грязной кампании. Я сегодня провел беседу с канцлером Себастьяном Курцем и предложил свою отставку с позиции вице-канцлера Австрийской Республики. Он примет это прошение", - сказал Штрахе.

По его словам, история со скандальной видеозаписью - "это грязная кампания по дезинформации", из-за которой он не хочет ставить под угрозу работу правительства Австрии. Штрахе подчеркнул, что все обвинения вырваны из контекста, но признал, что эта встреча с указанной женщиной была единственной и он никогда не брал с нее денег или пожертвований.

Штрахе также назвал эту историю направленной политической операцией по его дискредитации. "Я требую полной публикации видеозаписи, которая прояснит все подробности той беседы. Да, я был слишком пьян тогда и мог дискутировать на все темы, - отметил он. - Я буду принимать юридические шаги в отношении этих обвинений".

"Это было глупо, это была ошибка. В заключение я хочу принести извинения всем, кого разочаровал своим поведением", - отметил политик.

Уход с поста лидера АПС

Хайнц-Кристиан Штрахе также покинет правительственный пост и председателя правящей Австрийской партии свободы. "В воскресенье на президиуме партии я организую передачу полномочий председателя своей партии и оставлю функцию лидера партии [Австрийской партии свободы], - сказал Штрахе. - Руководство делами партии с настоящего момента возьмет на себя мой заместитель Норберт Хофер [министр транспорта Австрии]".

В пятницу германские издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обещал предполагаемой богатой россиянке упростить доступ к госконтрактам в Австрии в обмен на финансирование избирательной кампании своей партии перед парламентскими выборами в 2017 году. Эта видеозапись вызвала политический скандал в Австрии. Счетная палата республики потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя. Верховная прокуратура Австрии также занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы.