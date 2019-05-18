Марш "Польша в Европе" проходит в Варшаве с участием Дональда Туска

ВАРШАВА, 18 мая. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Дональд Туск в субботу принимает участие в марше "Польша в Европе", который проводит польская оппозиция перед выборами в Европейский парламент. Цель акции - показать единство оппозиции Польши и ее приверженность универсальным европейским ценностям.

По предварительным данным, к шествию присоединились несколько тысяч человек. Они пришли на акцию с флагами Польши и Европейского союза. Организаторы заверяют, что в общей сложности может собраться около 50 тыс. Помимо Туска, в акции принимают участие бывшие президенты Польши Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, ведущие политики оппозиционных сил.

Марш "Польша в Европе" проводится "Европейской коалицией", в которую перед выборами в Европейский парламент вошли пять польских оппозиционных партий, включая главных конкурентов партии власти Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" - "Гражданскую платформу". В коалицию вошли также Польская крестьянская партия, Союз демократических левых сил, партии "Новочесна" и "Зеленые".

По словам лидера "Гражданской платформы" Гжегожа Схетины, "Европейская коалиция" хочет, чтобы Польша была сильной в Европе. "Мы не можем и не хотим делить страну. Мы хотим сообщества и сотрудничества", - заверил он. "Перед нами очень важные выборы, которые решат, сможем ли мы эффективно бороться за важнейшие европейские ценности, за открытость, толерантность, светское государство", - сказал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Для проведения шествия, участники которого проследуют от Банковой площади Варшавы до площади Конституции, властям столицы пришлось изменить маршруты движения общественного транспорта и перекрыть центральные улицы.

Выборы в Европейский парламент пройдут в Польше 26 мая.