Йоханн Гуденус уходит из Австрийской партии свободы и складывает мандат депутата

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Руководитель фракции Австрийской партии свободы в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) Йоханн Гуденус объявил об уходе в отставку со своего поста и со всех должностей в партии. Об этом говорится в его официальном заявлении, распространенном в Вене.

"Я объявляю, что складываю с себя полномочия руководителя парламентской фракции и депутата Национального совета. Также я ухожу с других постов в Австрийской партии свободы", - отметил Гуденус. Политик выразил глубокое сожаление по поводу событий 2017 года. "Я глубоко сожалею о том, что мое поведение разочаровало доверие избирателей, функционеров и сотрудников", - заключил он.

В пятницу германские издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус провели на Ибице встречу с якобы россиянкой, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung. По утверждению немецких изданий, Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.

Эта видеозапись вызвала политический скандал в Австрии. Счетная палата республики потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя. Верховная прокуратура Австрии также занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы.