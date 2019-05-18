Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 18 мая. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Суд постановил изменить меру пресечения в отношении Роберта Кочаряна на освобождение под личное поручительство Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна", - заявил судья Давид Григорян.

Как сообщил журналистам после оглашения решения адвокат Кочаряна Арам Орбелян, бывший лидер страны будет освобожден из-под стражи немедленно. У здания суда напряженная ситуация, противники и сторонники Кочаряна обмениваются оскорблениями, полиция несет усиленную службу, чтобы не допустить стычек.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.