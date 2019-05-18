Вице-канцлер Австрии заявил, что в афере на видео замешана гражданка Латвии, а не России

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Объявивший о своей отставке вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что встречался на Ибице с гражданкой Латвии. Об этом заявил в субботу сам Хайнц-Кристиан Штрахе на фоне утверждений германских СМИ о его встрече с предполагаемой россиянкой перед парламентскими выборами в 2017 году.

"Особенно скверным был предлог под которым, очевидно, две подсадные утки обратились к Йоханну Гуденусу после смерти его отца, когда он был в подавленном настроении, и рассказали, что их интересует охотничье поместье его семьи. Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала со своей дочерью, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной, - сказал Штрахе на пресс-конференции в Вене. - Затем эта частная беседа состоялась летом 2017 года на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин".

По его словам, во время ужина с помощью незаконных средств слежения была предпринята попытка втянуть его и Гуденуса в преступление, а также разговорить на противоправную тему. "Определенные отрезки видео были вырезаны из общего контекста и нацелены против нас", - указал Штрахе. Он также отметил, что он никогда в жизни не имел контактов с этой женщиной в дальнейшем, и, тем более, Австрийская партия свободы не получала от нее никаких взносов. "Это была частная встреча, в которой участвовали только мы двое [Штрахе и Гуденус]", - добавил он.

В субботу Штрахе и Гуденус объявили о том, что покидают свои политические посты в правительстве Австрии, Национальном совете (нижняя палата парламента) и Австрийской партии свободы. Штрахе также подчеркнул, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации, из-за которой он не хочет ставить под угрозу работу правительства Австрии. Штрахе подчеркнул, что все обвинения вырваны из контекста и потребовал публикации полной видеозаписи, которая прояснит все подробности той беседы. Он признал, что в тот вечер под воздействием алкоголя мог позволить себе обсуждать все темы.

Скандал вокруг видеозаписи

В пятницу германские издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись, на которой в июле 2017 года лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус провели на Ибице встречу с якобы россиянкой, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung. По утверждению немецких изданий, Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.

Эта видеозапись вызвала политический скандал в Австрии. Счетная палата республики потребовала от Австрийской партии свободы прояснить заявления ее председателя. Верховная прокуратура Австрии также занялась проверкой сведений о тайном финансировании Австрийской партии свободы.