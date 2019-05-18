Глава МИД Германии считает, что сохранить ядерную сделку с Ираном будет непросто

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе важен для Европы, однако сохранить его будет непросто. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью газете Passauer Neue Presse. Текст распространила в субботу пресс-служба МИД ФРГ.

"Нельзя себя обманывать - спустя год после выхода США из ядерной сделки спасти СВПД будет непросто, - сказал он. - С этим соглашением мир в большей безопасности, чем без него. Тот факт, что американцы в одностороннем порядке вышли из сделки, остается для нас непонятным".

"Мы исполняем свои обязанности [в рамках СВПД] и ждем того же от Ирана", - отметил Маас. При этом он сказал, что Берлин не поддерживает "стратегию максимального давления" на Тегеран. По его словам, ФРГ делает ставку на диалог, а не на воинственную риторику.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти.

СВПД был заключен в 2015 году и ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.