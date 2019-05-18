СМИ: контрразведка Германии видит риски в сотрудничестве с Австрией

БЕРЛИН, 18 мая. /ТАСС/. Ведомство по охране конституции Германии, которое выполняет функции контрразведки, видит риски в сотрудничестве с австрийскими коллегами. Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag.

По данным издания, соответствующую оценку огласил на закрытом заседании глава контрразведки ФРГ Томас Хальденванг. Он полагает, что Австрия ненадежно хранит разведывательную информацию, которую получает от партнеров. Хальденванг предположил, что секретные данные могут передаваться дальше, в том числе в Россию.

Статья Welt am Sonntag была опубликована на фоне разгоревшегося в Австрии скандала вокруг политика Хайнца-Кристиана Штрахе, который подал в отставку с поста вице-канцлера после публикации скандальных видеозаписей.

Германские издания Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung накануне сообщили, что в июле 2017 года Штрахе провел на Ибице встречу с предполагаемой россиянкой, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung.

По утверждению немецких изданий, Штрахе, который тогда еще не был вице-канцлером, предложил этой женщине заключить тайную сделку и пообещал доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на финансовую помощь его партии на парламентских выборах в октябре 2017 года.