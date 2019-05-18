Бахрейн призвал подданных королевства срочно покинуть Ирак и Иран

ТАСС, 18 мая. Власти Бахрейна выступили с обращением к подданным королевства, находящимся на территории Ирака и Ирана, в срочном порядке покинуть эти страны. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News Arabia, цитируя заявление бахрейнского министерства иностранных дел.

МИД Бахрейна рекомендовал подданным королевства "не отправляться в Ирак и Иран из-за нестабильной обстановки в этих государствах". Кроме того внешнеполитическое ведомство обратилось к бахрейнцам, находящимся на территории Ирана и Ирака, с призывом "в срочном порядке вернуться на родину".